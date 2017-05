Die Meldung hat am Freitag für Aufsehen gesorgt. Der Versorger RWE soll eine Allianz mit dem französischen Wettbewerber Engie erwägen. Die Tochter Innogy könnte demnach im Tausch gegen eine Beteiligung an Engie an die Franzosen gehen. Die RWE-Aktie kann zum Wochenauftakt weiter zulegen.

