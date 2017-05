Wal Mart Stores (WKN:860853) meldete die Ergebnisse des ersten Steuerquartals 2018 am 19. Mai. Die Strategie im elektronischen Handel funktioniert immer besser dank Übernahmen und einer besseren Konzentration auf diesem Bereich.

Die nackten Zah...

Datenquelle: Wal-Mart. Quartalsbericht Q1 2018.



Was ist mit Wal-Mart im letzten Quartal passiert?

Die Gesamtumsätze stiegen um 1,4 % auf 117,5 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg um 2,5 % währungsbereinigt darstellt. Das flächenbereinigter Umsatzwachstum in den USA ohne die Auswirkungen der Benzinpreisen erreichte 1,4 %. Dabei konnte ein Anstieg um 1,5 % beim Kundenverkehr erreicht werden.



Wal-Mart konnte unglaubliche 69 % Wachstum im Bereich elektronischer Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...