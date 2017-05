München (ots) -



- 5.000 kWh Strom kosten rund 52 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren - Vierköpfige Familie zahlt in der Grundversorgung im Schnitt 1.524 Euro p. a. für Strom - Sparpotenzial durch Wechsel zu alternativem Stromanbieter aktuell bei 264 Euro



Noch nie mussten Verbraucher in der Grundversorgung so viel für Strom bezahlen: Im Mai 2017 kosten 5.000 kWh im bundesweiten Durchschnitt 1.524 Euro. Das sind rund 52 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren.



Im gleichen Zeitraum haben die Alternativanbieter ihre Preise um durchschnittlich 35 Prozent angehoben. Dennoch ist das Sparpotenzial durch einen Wechsel nach wie vor groß: Aktuell (Stand Mai 2017) zahlen Kunden der Alternativversorger für 5.000 kWh Strom 1.260 Euro - durchschnittlich 264 Euro weniger als in der Grundversorgung.*



"Der Strompreis in der Grundversorgung hat ein Allzeithoch erreicht", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer im Bereich Energie bei CHECK24.de. "Verbraucher senken die steigenden Kosten am einfachsten mit einem Wechsel ihres Stromanbieters - erst recht, wenn sie teuren Strom aus der Grundversorgung beziehen."



Grund für den Anstieg der Strompreise sind vor allem die gestiegenen staatlichen Abgaben wie EEG-Umlage und Netzentgelte. Die Energiewende und der Ausbau der deutschen Stromnetze treiben die Preise laut Bundesnetzagentur voraussichtlich weiter nach oben.**



