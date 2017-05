Die Aktie von Gazprom ist in den vergangenen Handelstagen stark unter Druck geraten. Die Enttäuschung der Marktteilnehmer über die nicht so hoch wie erhoffte Dividende und ein trübes Chartbild waren erhebliche Belastungsfaktoren. Nun bahnt sich allerdings wieder eine aus Sicht der Aktionäre wirklich gute Nachricht an.

Den vollständigen Artikel lesen ...