Die Wertpapierexperten der Societe Generale haben ihr Kursziel für die Aktien der OMV von 45 Euro auf 52 Euro angehoben. Das Anlagevotum bleibt unangetastet und lautet damit weiterhin "Buy".

Die OMV-Aktien haben den Stoxx Europe Oil & Gas Index seit Jahresbeginn um 40 Prozent geschlagen, schreibt das Analystenteam rund um Mehdi Ennebati. In den kommenden Wochen dürfte dieser Trend nach Meinung der Experten anhalten. Ihre Einschätzung begründen sie unter anderem mit der niedrigen Break-Even-Schwelle der OMV beim Brent-Ölpreis. Diese liegt bei 42 Dollar je Barrel und damit deutlich unter dem Durchschnitt der europäischen Branchenkollegen (55 Dollar je Barrel). Zudem sei die OMV-Aktie weiterhin unterbewertet, ergänzen die Experten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Societe Generale-Analysten 4,79 Euro für 2017, sowie 4,15 bzw. 3,95 Euro für die beiden Folgejahre 2018 und 2019. Die Dividendenprognosen je Papier für diesen Zeitraum belaufen sich auf 1,40 Euro (2017), 1,60 Euro (2018) und 1,80 Euro (2019).

Am Montagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,56 Prozent auf 48,86 Euro.

Analysierendes Institut Societe Generale

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) bel/ger

AFA0024 2017-05-22/10:11

ISIN: AT0000743059