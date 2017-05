Robert Domodossola hatte bereits Führungspositionen in den Bereichen Design und Konstruktion inne und war zuletzt bei Husky, Bolton, Kanada, als Vice President im Bereich Engineering und Business Development tätig.

Domodossola hat einen Bachelor of Science in Ingenieurswissenschaften der University of Toronto. Mit seiner Erfahrung soll er die Marktpräsenz des Unternehmens im Bereich Werkzeuge ausbauen und mit Komplettsystemen neue Märkte erschließen. "Ich freue mich darauf, die Verantwortung für den Geschäftsbereich Medical and Specialty ...

Den vollständigen Artikel lesen ...