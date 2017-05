Es war ein starkes Signal, das die Evotec-Aktie (ISIN DE0005664809) in der vergangenen Woche ausgesendet hatte. Nach der Euphorie im Anschluss an die Quartalsbilanz kam es zu einer kräftigen Welle an Gewinnmitnahmen. Bei einer marktengen Aktie wie Evotec kann so etwas leicht aus dem Ruder laufen … aber die entscheidenden Unterstützungen hielten stand. Und jetzt? Einsteigen?

Noch ist die Kuh nicht vom Eis. Dass man für die kommende Entwicklung der Umsätze und Gewinne optimistisch ist, ist ein Faktor, der so schnell nicht ins Wanken geraten und die Aktie mittelfristig höher tragen dürfte. Aber für den Moment gibt es nach der tadellosen und beeindruckenden Verteidigung der doppelten Unterstützung ...

