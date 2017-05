Ein Kommentar von Alfred Maydorn: Gutes kann auch günstig sein - was bei Lebensmitteln durchaus Sinn macht, ist an der Börse nur bedingt ein guter Leitspruch. Denn an der Börse bleiben "günstige" Aktien von "guten" Unternehmen auch gerne lange Zeit günstig. So war es auch bei der Aktie von JinkoSolar, die seit Monaten vor sich hin dümpelte, obwohl der chinesische Solarkonzern jeder Solarkrise trotzt, schöne Gewinne schreibt und mittlerweile zur absoluten Nummer 1 der Branche aufgestiegen ist.

