Eine weitere große Fusion in der Chemiebranche steht ins Haus - diesmal betrifft dies den Schweizer Konzern Clariant und den US-Wettbewerber Huntsman, wie am Montag aus der Schweiz zu vernehmen war. Beide Werte legten in der Vorbörse bereits deutlich zu und bieten dadurch gute Handelsansätze.

Über einen Aktientausch mit dem US-Unternehmen Huntsman möchte Clariant zu HuntsmanClairant fusionieren, wie das Schweizer Unternehmen am Montag bekannt gab. An der neuen Gesellschaft sollen Clariant-Aktionäre 52 Prozent halten, die Huntsman-Eigner entsprechend den Rest. Damit würden ein Gesamtumsatz von 13,2 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von 2,3 Milliarden US-Dollar erzielt werden, wodurch sich beide Konzerne Kostensenkungen versprechen und der Umsatz angekurbelt werden soll. Noch aber müssen die Wettbewerbshüter erst grünes Licht für den Zusammenschluss geben - die Fusion soll bis Jahresende in trockenen Tüchern sein.

Noch in 2009 stand der Aktienkurs des Schweizer Unternehmens bei 3,61 Euro, konnte sich anschließend aber wieder zur Oberseite absetzen und steckt seither in einem festen Aufwärtstrendkanal. Dabei gelang es bereits bis Ende 2010 an die markante Hürde von rund ...

