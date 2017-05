Die Aktie des Technologiekonzerns Siemens mit Sitz in München, Bundesland Bayern, sackte am Vortag deutlich ab und erreichte im Tagestief 126,55 Euro. In Folge konnte sich das Papier kräftig erholen und mit einem nur noch kleinen Minus von 0,16% aus dem Handel gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...