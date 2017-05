Der Euro-Geldmarkt hat sich am Montag weiter unverändert präsentiert. In allen Laufzeiten notierten die Zinsen am selben Niveau wie am Freitag.Kurz nach 10.30 Uhr lauteten die Geldmarktzinssätze eines österreichischen Bankeninstituts demnach:Taggeld -0,44 -0,34 3 Monate -0,40 -0,30 12 Monate -0,19 -0,09 (Schluss) fpr/d ...

Den vollständigen Artikel lesen ...