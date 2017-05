Die Aktie von Südzucker notiert am heutigen Handelstag deutlich schwächer (-2,4%) im Vergleich zum Niveau vom Freitag. Damit zeigt sich Südzucker schwächer als der MDax, für den es im Moment +0,2% aufwärts geht. Gemessen an der gesamten Punkteveränderung (41,6) des MDax beträgt der Einfluss der Aktie von Südzucker aktuell -6,4 Zähler. In den Handel gestartet ist Südzucker...

