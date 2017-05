Anteilsverschiebung beim heimischen Immobilienentwickler CA Immobilien Anlagen AG: Die Gena Elf Immobilienholding GmbH, eine 100-prozentige Immofinanz-Tochter, hält nun 26 Prozent an dem Unternehmen. "Die Immofinanz hat ihre Aktien an der CA Immo an ihre Tochtergesellschaft Gena Elf übertragen", sagte eine CA-Immo-Sprecherin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...