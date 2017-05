Insgesamt investierte das Unternehmen 62 Mio. Euro. Das operative Ergebnis lag bei 52 Mio. Euro und 9,2 Prozent vom Umsatz. Das entspricht einer Steigerung um 4,0 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Die Eigenkapitalquote zeigte sich mit 42,2 Prozent nach wie vor sehr solide (Vorjahr: 43,2 Prozent). Zum 31.12.2016 beschäftigte die Thimm Gruppe 3.067 Mitarbeiter, davon 124 Auszubildende in acht Berufen und einem dualen Studiengang.

Rekord-Investitionen: Neues Wellpappenwerk und digitale Rollenvordrucktechnologie

Mit 62 Mio. Euro (11 Prozent vom Umsatz) schnürte die Thimm Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr ein umfangreiches Investitionspaket. Wesentlicher Bestandteil ist das neue Wellpappenwerk Holledau in Wolnzach, Bayern. Zum Jahresbeginn 2017 wurde dort die Serienproduktion aufgenommen. Der Standort zählt zu den modernsten Wellpappenwerken in Europa und ergänzt das Produktionsnetzwerk des Unternehmens ideal.

Zudem investierte die Thimm Gruppe mit einer einzigartigen digitalen Rollenvordruckmaschine am Standort in Ilsenburg in zukunftweisende Drucktechnologie. Den Kunden aus der Wellpappen- und Markenartikelindustrie eröffnet diese Technologie völlig neue Möglichkeiten für die Bedruckung von Verpackungen und Displays für den Point of Sale. Darüber hinaus baute die Thimm Gruppe die im Vorjahr ...

