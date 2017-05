Zürich (ots) -



Viele Schweizer Unternehmen sind noch immer nicht ausreichend auf

den technologischen Wandel vorbereitet. In der Schweiz stufen mit 54

% knapp über die Hälfte der Führungskräfte den digitalen IQ ihres

Unternehmens als hoch ein. Weltweit sind es 52 %. Trotz steigender

Automatisierung prägt zunehmend der Faktor Mensch den digitalen IQ.

Das sind die Resultate der neusten globalen Studie «Digital IQ 2017»

von PwC.



Der digitale IQ bezieht sich nicht mehr nur auf Technologie. Die

menschlichen Denk- und Arbeitsweisen werden immer wichtiger. Das

zeigt die zehnte Ausgabe des «Digital IQ», einer von PwC weltweit

durchgeführten Studie zu den neusten Trends in der

Unternehmenstechnologie. PwC hat über 2200 Führungskräfte - aus dem

Management und der IT - aus 53 Ländern zu ihren Fähigkeiten, neue

Technologien für ihr Unternehmen nutzbar zu machen, befragt.



Schweizer Unternehmen setzen auf Kooperationen



Während im weltweiten Vergleich mehr als drei Viertel der

befragten Unternehmen systematisch an neue Technologien herangehen,

vertrauen mit nur 54 % wenig Schweizer Führungskräfte der

Innovationsfähigkeit ihrer Unternehmen. Knapp ein Drittel verfügt

über konkrete Lösungen, um den Wert ihrer digitalen Investitionen

konsequent zu messen. Schweizer Unternehmen schliessen sich bei der

Integration neuer Technologien eher mit anderen Industrieführern oder

Anbietern zusammen als ausländische. Lediglich die Hälfte betreibt

aktive Industrieanalyse und Wettbewerbsforschung.



Digitaler IQ: Faktor Mensch entscheidend



Nur noch 29 % der weltweit befragten Führungskräfte verstehen

unter dem Begriff digital ausschliesslich ein Synonym für die IT. In

den Fokus digitaler Transformation rücken vermehrt die Rollen der

Kunden und der Mitarbeiter sowie ihre Fähigkeit, sich neuen digitalen

Technologien anzupassen und diese effizient zu nutzen. Schweizer

Firmen sehen die Verbesserung des Kundenerlebnisses denn auch mit 49

% als eines der drei wichtigsten Ziele der Digitalisierung.



Digitale Kultur



Der digitale IQ gehört mittlerweile ganz oben auf die Agenda der

Führungsebene. Weltweit geben 62 % der Befragten an, dass ihr CEO

einen hohen digitalen IQ besitzt. Die Werte der Schweizer CEOs liegen

zwar mit 54 % unter dem Durchschnitt, dafür bewerten Schweizer

Unternehmen die Fähigkeiten ihrer CIOs leicht höher als die

internationale Konkurrenz. «Im Top Management braucht es vier klare

Fokusthemen: Investitions- und Innovations-bereitschaft,

Berücksichtigung der Veränderungsängste im mittleren Management und

Ausbildungsmöglichkeiten der Belegschaft. Schliesslich trägt jeder

einzelne Mitarbeiter den digitalen Wandel», erklärt Holger Greif,

Leiter Digitale Transformation bei PwC Schweiz. Lediglich 43 % der

Schweizer Unternehmen (im Vergleich zu 65 % weltweit) geben an, dass

ihre Angestellten die nötigen Fähigkeiten besitzen, um dem digitalen

Wandel beizukommen. «Hier haben wir klaren Nachholbedarf», ergänzt

Axel Timm, Leiter Unternehmenstechnologie bei PwC Schweiz. «Um den

vollen Wert digitaler Innovationen und Technologien nutzen zu können,

müssen Unternehmen eine entsprechende Kultur kreieren: Wichtig ist

hier, den Fokus auf Kunden- und Angestelltenerfahrungen zu legen,

aber auch die Kompetenzen in der Belegschaft richtig zu kombinieren.»



Neue Generation von Technologien



Heute steht bereits die nächste Generation von starken

Technologien in den Startlöchern, darunter auch die «essenziellen

Acht»: das Internet der Dinge, die künstliche Intelligenz, Robotik,

Drohnen, 3-D-Drucker, Augmented Reality, virtuelle Realität sowie

Blockchain. Schweizer Unternehmen investieren vor allem in das

Internet der Dinge und in die künstliche Intelligenz. Dieser Trend

dürfte auch in den nächsten drei Jahren anhalten.



