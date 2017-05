FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von RWE haben ihren Aufwärtstrend am Montag nach einem positiven Kommentar der britischen Bank HSBC fortgesetzt. Sie stiegen bis auf 17,365 Euro und damit auf den höchsten Stand seit August 2015. Am späten Vormittag gewannen sie an der Spitze des deutschen Leitindex Dax noch 2,06 Prozent auf 17,32 Euro. Im Schleppau ging es für die Papiere des Konkurrenten Eon um rund 1 Prozent nach oben.

Analyst Adam Dickens verwies in seiner Studie auf freundlichere Aussichten für den deutschen Strommarkt, die den Wert von RWE antrieben. Er schraubte sein Kursziel von 13,40 auf 17,20 Euro nach oben und stufte die Aktie von "Reduce" auf "Hold" hoch.

Am Freitag hatten wieder hochgekochte Spekulationen über einen möglichen Teilverkauf der RWE-Ökostrom-Tochter Innogy die Aktien beider Energiekonzerne angetrieben. Händler verwiesen auf Gerüchte, wonach RWE und der französische Wettbewerber Engie eine indirekte Überkreuzbeteiligung erwägten. Demnach könnte RWE einen Anteil an den Franzosen erwerben und dafür einen Teil von Innogy abgeben. Allerdings gebe es noch keine Gespräche zwischen den Unternehmen selbst.

Analyst Dickens sieht indes wenig wirtschaftliche Logik darin, dass RWE bei "ihrem großen defensiven Asset" zu einem Minderheitseigner werden könnte. Aus politischen Gründen sei dies aber nicht auszuschließen. Innogy-Aktien profitierten am Montag ebenfalls von der Studie sowie den anhaltenden Spekulationen über die Zukunft des Konzerns. Sie stiegen um 2,91 Prozent auf 35,66 Euro. Mehr hatten sie zuletzt vor rund einem Monat gekostet./mis/edh/stb

ISIN DE0007037129

AXC0094 2017-05-22/11:27