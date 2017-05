=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Meldungspflichtigen Name: B & C Privatstiftung Sitz: Wien Staat: Österreich Namen der Aktionäre: B & C LAG Holding GmbH Datum der Schwellenberührung: 19.05.2017 Mit Wirkung zum 19.05.2017 hat B & C Rho GmbH & Co KG 2.654.999 Stimmrechte (entspricht rund 9,99% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft und B & C Iota GmbH & Co KG 680.959 Stimmrechte (entspricht rund 2,56% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft an institutionelle Investoren verkauft. B & C Rho GmbH & Co KG und B & C Iota GmbH & Co KG halten keine Stimmrechte mehr an der Lenzing Aktiengesellschaft. Der B & C Privatstiftung sind weiterhin gemäß § 92 Z 4 BörseG über ihre 100% Tochtergesellschaft B & C Holding Österreich GmbH und deren 100% Tochtergesellschaft B & C LAG Holding GmbH 13.275.002 Stimmrechte (entspricht etwas über 50,00% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft zuzurechnen. Zwtl.: Information in Bezug auf die meldepflichtige Person Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|______________|____________|____________|_____(%)_____|_____________| | 1 |B&C | | | | | |_________|Privatstiftung|____________|____________|_____________|_____________| | |B&C Holding | | | | | | 2 |Österreich | 1 | | | | |_________|GmbH__________|____________|____________|_____________|_____________| | 3 |B&C LAG | 2 | 50,00 %| | 50,00 %| |_________|Holding_GmbH__|____________|____________|_____________|_____________| Rückfragehinweis: Lenzing AG Mag. Waltraud Kaserer Vice President Corporate Communications & Investor Relations Tel.: +43 (0) 7672 701-2713 mailto:w.kaserer@lenzing.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

