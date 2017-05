Kontakte lassen sich als elektrisch leitfähige Verbindungen beschreiben, die beliebig oft getrennt und wieder geschlossen werden können, wobei das Trennen beziehungsweise Zusammenfügen keine besonderen Werkzeuge oder Verfahren erfordert. Kontakte kommen als Steckverbindungen, elektromagnetische Relais und am gängigsten direkt (von Hand oder mechanisch) als Taster, Dekoder und Schalter vor. In der Vergangenheit behandelten Designingenieure elektromechanische Elemente aufgrund ihrer rein mechanischen Natur eher stiefmütterlich. Das hat sich inzwischen geändert. Heutzutage spielen sie als HMI (Human Machine Interface) und damit als physische Schnittstelle zwischen Anwendung und Anwender, eine zunehmend bedeutendere Rolle in der Designfrage um Haptik und taktile Wahrnehmung.

Taster und Dekoder - eine Begriffsbestimmung

Taster sind Bauelemente die, solange sie betätigt werden, einen Stromkreis schließen oder öffnen. Nach Ende der Betätigung kehren sie in ihren Ausgangszustand zurück. Sie sind auf winzigen elektrischen Strom konzipiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...