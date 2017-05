(Zusammenfassung) Thalwil (awp) - Der Halbleiterhersteller U-blox verzichtet auf die Übernahme der Mobilfunkmodul-Produktlinie des chinesischen Unternehmens SIMCom. Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr werden in der Folge nach unten angepasst. An der Börse kommen die Neuigkeiten nicht gut an. U-blox hatte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...