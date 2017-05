FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bundesbank erwartet eine anhaltend robuste Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. "Das kräftige Wachstum der deutschen Wirtschaft wird sich im Frühjahr 2017 wohl fortsetzen", schreibt die Deutsche Bundesbank im am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Die rege Nachfrage aus dem In- und Ausland sollte laut Bundesbank die Industrie stützen. "Dafür spricht auch die zuversichtliche Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe im Verein mit den weiterhin optimistischen Exporterwartungen."

Einen anhaltenden Aufschwung sieht die Bundesbank auch bei den Investitionen der Unternehmen. "Der Bausektor wird wohl weiter florieren, und die Dienstleistungsbranchen dürften ihren Expansionskurs ebenfalls fortsetzen."

Von der insgesamt starken Wirtschaftsentwicklung sollten demnach die privaten Haushalte profitieren. Die "stabile Konsumkonjunktur" dürfte auch im Frühjahr fortbestehen, heißt es im Monatsbericht. "Der Arbeitsmarkt ist weiterhin in blendender Verfassung." Der Lohnanstieg habe sich zu Jahresbeginn verstärkt, auch wenn er gemessen an der außerordentlich guten Arbeitsmarktlage recht verhalten bleibe./jsl/tos/stb

