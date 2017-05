DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Bankhaus Lampe sieht in der geplanten Übernahme von Drillisch durch United Internet ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial für die Aktionäre. Durch ein Zusammengehen beider Unternehmen entstünde ein starker integrierter Telekommunikationsanbieter mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer Studie vom Montag.

Daher hob der Experte seine Kursziele für beide Aktien trotz eines zuletzt schon guten Laufs kräftig an und empfiehlt sie weiter zum Kauf. Den Drillisch-Titeln traut er nun binnen Jahresfrist einen Anstieg auf 66 Euro zu, was gegenüber der aktuellen Bewertung ein Plus von knapp 16 Prozent bedeutet. United Internet räumt das neue Ziel von 60 Euro sogar fast 26 Prozent Luft nach oben ein.

Bis 2020 sollte das neue Unternehmen das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Durchschnitt jährlich um 16 Prozent steigern können, erklärte Sprecht. Der deutschen und europäischen Konkurrenz prognostiziert er ein nicht einmal halb so starkes Wachstum. Die langfristigen Sparziele hält er für konservativ, da sie weder mögliche höhere Preise noch Einsparpotenziale in der Belegschaft berücksichtigten.

Zudem sollten die Investitionsaufwendungen der "neuen Drillisch" mit weniger als 4 Prozent des Umsatzes ebenso auf einem niedrigen Niveau bleiben wie die Verschuldung. Daher könnte das Unternehmen nahezu den gesamten oder der sogar den kompletten freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) an die Aktionäre ausschütten. Die sich ergebende Rendite wäre im Vergleich zum Kursziel sehr attraktiv. Von Seiten der Aktionäre erwartet Specht auf der Hauptversammlung im Juli eine Zustimmungsrate von über 75 Prozent. Auch seitens der Aufsichtsbehörden erwartet er bis zum vierten Quartal grünes Licht und geht nicht von Auflagen für die Transaktion aus.

Mit der Einstufung "Kaufen" sagt Bankhaus Lampe beiden Aktien für die kommenden zwölf Monate einen Kursanstieg von mehr als 10 Prozent voraus./gl/mis/stb

Analysierendes Institut Bankhaus Lampe.

