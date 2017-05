Original-Research: OpenLimit Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu OpenLimit Holding AG Unternehmen: OpenLimit Holding AG ISIN: CH0022237009 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 22.05.2017 Kursziel: 0,55 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Biller, CFA Nach schwierigem Geschäftsjahr 2016 durchläuft OpenLimit Stabilisierungsphase OpenLimit hat Ende April den Geschäftsbericht für 2016 vorgelegt. Die wesentlichen Eckwerte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. [Tabelle] Umsatz: OpenLimit erzielte im vergangenen Geschäftsjahr Erlöse in Höhe von 6,0 Mio. Euro (Vj.: 8,7 Mio. Euro). Der ausgewiesene Umsatz betrug hingegen -0,4 Mio. Euro. Der wesentliche Grund für diese Differenz ist ein Anstieg der Wertberichtigungen auf bestehende Forderungen aus Projekten um 5,5 Mio. Euro auf 5,75 Mio. Euro. Hierdurch wurde der ausgewiesene Umsatz reduziert. Die entsprechenden Forderungen wurden aufgrund der Neueinschätzung von Risiken in den Projekten und der Realisierbarkeit neu bewertet und waren bereits überfällig. Darüber hinaus wurde der Umsatz um eine Rückstellung für erwartete künftige Erlösminderungen (0,9 Mio. Euro) korrigiert. Damit verlief die Umsatzentwicklung, auch auf bereinigter Basis, unter unseren Erwartungen. Deutlich belastet hat die Geschäftsentwicklung in 2016 u.E. der längere Ausfall des Verwaltungsratspräsidenten und die damit einhergehende stärkere Bindung vorhandener Managementkapazitäten sowie eine dadurch erhöhte Unsicherheit. Ergebnis: Während der Bruttoertrag relativ moderat um 9,6% auf 8,0 Mio. Euro zurückging, war das EBIT neben dem Umsatzrückgang stark von Einmaleffekten belastet. Zusätzlich zu den Effekten aus den Wertberichtigungen auf Forderungen und der Erlösminderung im Zusammenhang mit einer Rückstellung stieg der Betriebsaufwand durch einmaligen Marketingaufwand sowie aufgrund von Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit den Fusionsgesprächen mit WISeKey an. Positiv wirkte sich ein nicht umsatzwirksamer Ertrag i.H.v. ca. 2,0 Mio. Euro durch die Veräußerung des geistigen Eigentums am Konnektor-Projekt an T-Systems aus. Das Projekt für die Entwicklung eines Konnektors für eine sichere Kommunikation im Gesundheitswesen wird nun vollständig im Auftrag von T-Systems durchgeführt. Insgesamt betrug das Betriebsergebnis vor diesem Hintergrund -7,9 Mio. Euro (Vj.: 1,0 Mio. Euro). Fusionsgespräche mit WISeKey: Die im Juli 2016 aufgenommenen Gespräche über eine Fusion wurden im März 2017 beidseitig und einvernehmlich beendet. Unseres Erachtens hat sich im Laufe der Verhandlungen herauskristallisiert, dass ein Zusammenschluss beider Unternehmen nicht wertstiftend und der strategische Fit nicht optimal ist. Auch die Fusionsgespräche dürften die Managementkapazitäten stark gebunden und damit die Unternehmensentwicklung belastet haben. Kapitalerhöhungen: Am 30. September des vergangenen Jahres führte OpenLimit unter Ausschluss des Bezugsrechts eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 2,73 Mio. neuen Aktien zu einem Preis von 0,50 Euro durch. Im Gegenzug flossen dem Unternehmen 0,6 Mio. Euro liquide Mittel zu, zudem fand die Verrechnung mit Verbindlichkeiten i.H.v. 0,8 Mio. Euro statt. Zweck der Kapitalerhöhung war u.E. die Sicherstellung des operativen Handlungsspielraums für die geplante Unternehmensentwicklung. Die erhöhte Unsicherheit in der zweiten Jahreshälfte und die Neueinschätzung der Realisierbarkeit von Forderungen dürften zu einer kritischen Liquiditätssituation des Unternehmens geführt haben. Deshalb fand nach dem Berichtsstichtag am 11. April 2017 eine weitere Kapitalerhöhung über gut 2 Mio. Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts statt. Dabei wurden insgesamt 5,5 Mio. neue Aktien ausgegeben, davon 3,9 Mio. gegen Verrechnung mit Forderungen über 1,4 Mio. Euro, für weitere 1,6 Mio. Aktien erfolgte eine Bareinlage über 0,6 Mio. Euro. Damit lag der Preis für die neuen Aktien bei 0,37 Euro. Durch beide Kapitalerhöhungen stieg die Aktienanzahl auf nun ca. 27,4 Mio. (30.06.2016: 19,2 Mio.). Die Verwässerung beträgt dadurch 43% und ist der Preis für die Stabilisierungsmaßnahmen des Unternehmens. Projekte: Ein weiterer wichtiger Faktor zur Stabilisierung des Unternehmens war die Verlängerung und Erweiterung des Auftrages zur Weiterentwicklung des Konnektors von TSystems über einen insgesamt höheren einstelligen Millionen-Euro-Betrag. Darüber hinaus wurde, wie erwartet, durch das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende der gesetzliche Rahmen für den Rollout des Smart Meter Gateway mit Wirkung zum 01. Januar 2017 beschlossen. Die ausstehende Zertifizierung des Smart Meter Gateways erwarten wir zur Jahresmitte, so dass sich aus der Implementierung erste Umsätze gegen Jahresende realisieren lassen sollten. Bisher hatten wir diese für das zweite Quartal erwartet. Die Markteinführung der von OpenLimit entwickelten Lösung FUJITSU PalmSecure truedentity(Authentifizierungsplattform) war mit einem ersten Pilotprojekt im vergangenen Jahr erfolgreich. Wir gehen deshalb von weiteren durch den Partner FUJITSU akquirierten Projekten aus. Potenzial für zusätzliches Projektgeschäft besteht u.E. durch die eIDASVerordnung, die europaweit eine einheitliche Grundlage für vertrauenswürdige und dauerhaft nachweisbare elektronische Geschäftsprozesse schafft und kürzlich in deutsches Recht umgesetzt wurde. Diesen Markt adressiert OpenLimit mit dem bestehenden Signaturproduktportfolio, wobei die notwendigen Veränderungen für die eIDASKonformität in der Umsetzung sind. Darüber hinaus sehen wir das Unternehmen unverändert gut in der Beratung zu den Themen IT-Sicherheit und geschützte Kommunikation positioniert. Prognosen: OpenLimit ist mit einem erfreulichen Auftragsbestand im Umfang eines hohen einstelligen Millionen-Euro-Betrages in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Hauptfaktor ist dabei der Auftrag zur Weiterentwicklung des Konnektors. Die laufenden Projekte bieten zusätzliche Umsatzpotenziale. Das Unternehmen hält deshalb ein Umsatzwachstum gegenüber dem Jahr 2015 (8,7 Mio. Euro) für möglich. Den Aufwand erwarten wir, abgesehen von den Einmaleffekten, weitgehend konstant. Vor diesem Hintergrund gehen wir im laufenden Jahr von einem operativ positiven Ergebnis aus. Für einen Wachstumskurs bleibt die Finanzmittelausstattung jedoch ein Engpassfaktor. Unsere Prognosen für die kommenden Jahre haben wir deshalb reduziert. Fazit: OpenLimit hat nach einer sehr schwierigen Unternehmensentwicklung erfolgreiche Stabilisierungsmaßnahmen eingeleitet. Auf Basis unserer neuen Prognosen und der hohen Verwässerung durch die Kapitalerhöhungen reduziert sich das DCF-basierte Kursziel auf 0,55 Euro (zuvor: 1,10 Euro). Trotz des signifikanten Upsides von ca. 27% nehmen wir das Rating aufgrund weiter bestehender Unsicherheit mit der Einstufung 'Halten' wieder auf. 