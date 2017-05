Lieber Leser,

HeidelbergCement hat in den vergangenen Wochen massiv an Boden verloren. Die Aktie gab allein in den beiden zurückliegenden Wochenabschnitten mehr als 7 % ab. Damit notiert der Wert im bisherigen Jahresverlauf wieder im Minus. Bankanalysten betrachten die Aktie dementsprechend mit Skepsis, denn nur 40 % aller Experten haben die Aktie auf "Kauf" gestuft. 35 % "Halten" und 25 % "verkaufen" aktuell.

HeidelbergCement: Trendergebnis eindeutig

