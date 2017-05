Die Öl- und Heizölpreise sind fester in die neue Woche gestartet. Ca. 0,5 Cent bzw. Rappen je 100 Liter geht es aufwärts. Bei den inländischen Heizölpreisen deutet das Chartbild nun doch eher auf einen Aufwärts- als auf einen Abwärtstrend hin. Zumindest, was die kurzfristige Entwicklung anbelangt steigt die Preistendenz an. Seit dem vorläufigen Jahrestief vom 8. Mai geht es Schritt für Schritt aufwärts. ...

