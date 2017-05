DGAP-DD: SAP SE deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 22.05.2017 / 12:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner 2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007164600

b) Art des Geschäfts

Aktienverkaufsprogramm: Der Mitteilungspflichtige hat mit einer als Kommissionärin handelnden Bank einen Vertrag über den Verkauf von SAP-Aktien im Wert von insgesamt bis zu EUR 120.000.000 abgeschlossen. Der Verkauf findet im Zeitraum vom 22. Mai 2017 bis 30. April 2018 statt. Dabei sollen jeweils SAP-Aktien im Wert von EUR 10.000.000 je Monat veräußert werden, wobei die Bank nach eigenem Ermessen frei bestimmt, wann die Verkäufe innerhalb eines Monats stattfinden und ob der einzelne Verkauf über die Börse oder außerbörslich erfolgen soll. Die Bank soll jedoch innerhalb derselben Kalenderwoche höchstens ein Volumen von EUR 5.000.000 veräußern. Als Veräußerungspreis wird der volumengewichtete XETRA-Durchschnittskurs der SAP-Aktie an dem betreffenden Verkaufstag angestrebt. Die Bank bietet die SAP-Aktien nicht zum Verkauf an, solange nicht ein Mindestpreis von EUR 70,00 je SAP-Aktie erzielt wird. Die Bank wird keine Verkäufe während gesetzlicher Handelsverbotszeiträume tätigen, die für den Mitteilungspflichtigen gelten. Kann aufgrund des Mindestpreises oder aufgrund eines gesetzlichen Handelsverbotszeitraums das monatliche Volumen von EUR 10.000.000 nicht veräußert werden, holt die Bank die Verkäufe in dem auf den betreffenden Monat folgenden Monat,jedoch nicht nach dem 30. April 2018, nach. Kann eine Nachholung auch nicht in dem auf den betreffenden Monat folgenden Monat erfolgen,so verfällt die Berechtigung zum Verkauf des für den betreffenden Monat vorgesehenen und noch nicht veräußerten Volumens.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

2017-05-22; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com

35337 22.05.2017

ISIN DE0007164600

AXC0123 2017-05-22/12:53