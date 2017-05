Liebe Trader,

Der DAX-Index erlitt in der abgelaufenen Handelswoche einen deutlichen Dämpfer, nachdem zuvor noch ein frisches Rekordhoch markiert werden konnte. Aber auch ein Mehrwochentief kam zustande und verdeutlicht noch einmal die anhaltende Volatilität an den Aktienmärkten. Dabei sind die Börsen noch ganz klar politisch getrieben, bekanntlich haben diese aber nur kurze Beine. Dennoch zeigt sich das deutsche Aktienbarometer auch zu Beginn dieser Handelswoche etwas leichter und könnte aus charttechnischer Sicht zwischendurch mindestens an seine Vorwochentiefs bei 12.489 Punkten zurücksetzen. Erst dadurch kann ein zweites Standbein aufgestellt werden, welches anschließend Gewinne auf frische Rekordhochs hervorbringen könnte.

Long-Chance:

Obwohl der Freitagshandel mit einem kleinen Kursplus beim Barometer endete, zeigt seit sich die bisherige Gegenbewegung relativ schwach und dürfte maximal bis 12.700 Punkte aufwärts reichen. Spätestens von diesem Niveau aus ist die Wiederaufnahme einer kurzfristigen Korrektur an die Vorwochentiefs bei 12.489 Punkte zu erwarten, wodurch das deutsche Aktienbarometer ein zweites Standbein aufstellen könnte. Bei einem nachhaltigen Kursrutsch darunter ist nach wellentechnischer Berechnung ein 1-2-3-Low, sowie ein Test des gleitenden Durchschnitts EMA 50 bei aktuell 12.342 Punkten anzunehmen, von wo aus das deutsche Aktienbarometer wieder zur Oberseite abdrehen sollte. Ob dann allerdings eine schnelle Rückkehr in den Bereich von über 12.800 Punkten erfolgt, bleibt zunächst noch fraglich. Sollte sich der Aktienindex aber schon in dieser Woche über die Marke von 12.800 Punkte aufmachen, ist von einem Test der Jahreshochs bei 12.841 Punkten auszugehen. Aber nur ein nachhaltiger Kursanstieg darüber kann tatsächlich weitere Käufer am Markt mobilisieren und für einen Anstieg bis folglich 13.000 Punkte sorgen.

Wiederstände: 12.650 / 12.700 / 12.800 / 12.841 / 12.855 / 12.889

Unterstützungen: 12.600 / 12.500 / 12.414 / 12.391 / 12.375 / 12.342

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.639 Punkte; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

