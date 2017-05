Neu-Isenburg (ots) -



Die UEFA und Pepsi MAX feiern die Fußball-Leidenschaft in einem weltweiten Live-Musik-Event mit den Black Eyed Peas beim Finale der UEFA Champions League. Der Auftritt ist Teil der "Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales präsentiert von Pepsi". Bei dem jährlich ausgetragenen Finale handelt es sich um das meistgesehene Sportevent in der Welt. Das Finale findet in diesem Jahr am 3. Juni im National Stadium of Wales in Cardiff statt und wird in über 220 Ländern ausgestrahlt.



Bei der zum zweiten Mal stattfindenden "Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales präsentiert von Pepsi" können sich Fans auf einen energiegeladenen Auftritt der Black Eyed Peas mit ihren größten Hits freuen, der Musik, Unterhaltung und Sport vereint.



"Wir möchten die Fans im Stadion genau wie die Fans vor den Bildschirmen des Finales der UEFA Champions League begeistern", so will.i.am von den Black Eyed Peas. "Wir selbst sind auch Fußballfans und wissen, wie viel das Spiel den Menschen bedeutet, die von der Tribüne, von zu Hause aus oder gemeinsam mit Freunden zuschauen. Uns bedeutet der Auftritt ebenso viel. Wir wollen eine unvergessliche Show bieten."



Im Rahmen der Feierlichkeiten wird Pepsi MAX auch mit Snapchat zusammenarbeiten und einen Snapchat-Filter anbieten. Dieser steht Fans in Europa am 3. Juni via Snapchat zur Verfügung.



"Pepsi möchte die Leidenschaft der Fußballfans über das Spiel hinaus anheizen und eines der weltweit bekanntesten Sportevents erneut mit Weltklasse-Musik versorgen", so Natalia Filippociants, Senior Director, Brand Marketing, PepsiCo. "Wir wissen, wie viel das Finale der UEFA Champions League den Fußballfans bedeutet, und wir freuen uns, diese Leidenschaft mit dem gigantischen Auftritt der Black Eyed Peas an der Eröffnungsfeier würdigen zu können."



Im zweiten Jahr der Zusammenarbeit mit der UEFA Champions League erhält PepsiCo für die Pepsi MAX Fußballkampagne Unterstützung von den herausragenden Athleten Sergio Agüero, Alexis Sánchez und Vincent Kompany.



Die Zusammenarbeit zwischen PepsiCo und der UEFA Champions League besteht seit 2015. Bei dem renommierten europäischen Vereinsmannschaftsturnier treten Lay's, Gatorade und Pepsi MAX / Pepsi als Lead Brands auf.



Guy-Laurent Epstein, Marketingleiter der UEFA Events SA, sagte: "Wir freuen uns sehr darüber, bei der Eröffnungsfeier zum Finale der UEFA Champions League 2017 mit unserem Partner Pepsi zusammenzuarbeiten. Pepsi hat langjährige Erfahrungen darin, Musik und Sport zusammenzubringen und so ist die UEFA begeistert, die Black Eyed Peas in Cardiff begrüßen zu dürfen. Das Finale der Champions League ist die größte jährlich stattfindende Sportveranstaltung der Welt und beflügelt die Leidenschaft und Emotionen der Menschen weltweit - genauso wie die Black Eyed Peas, die ebenfalls überall beliebt sind. Die Fußballfans im National Stadium of Wales und im Rest der Welt werden kurz vor Beginn des wichtigsten Spiels im europäischen Klubfußball ganz sicher einen fantastischen und mitreißenden Auftritt erleben."



Neben ihrem Auftritt im Rahmen der "Eröffnungsfeier des UEFA Champions League Finales präsentiert von Pepsi" werden die Black Eyed Peas auch Teil einer integrierten Kampagne im Vorfeld der Veranstaltung sein.



Fußballfans, die für das Finale der UEFA Champions League nach Cardiff reisen, überrascht Pepsi MAX in der Fanzone des UEFA "Champions Festivals" in der Cardiff Bay mit einem einzigartigen Hightech-Fußballerlebnis, das unter die Haut geht. Im Pepsi MAX Fan House können Fans den Weg ihrer Fußballhelden von der Kabine durch den Tunnel bis zum Spielfeld nachstellen.



Über die UEFA



Die UEFA - die Union der europäischen Fußballverbände - ist die Führungsinstanz des europäischen Fußballs. Sie ist ein Verband von Verbänden, eine repräsentative Demokratie und die Dachorganisation von 55 Nationalverbänden aus ganz Europa. Die UEFA kümmert sich um alle Facetten des europäischen Fußballs und fördert den Fußball im Geiste des Friedens, der Verständigung und des Fairplays, ohne Diskriminierung aufgrund der politischen Haltung, des Geschlechts, der Religion, der Rasse oder aus anderen Gründen. Sie schützt die Grundwerte des europäischen Fußballs, unterhält Beziehungen zu all dessen Interessengruppen und unterstützt ihre Mitgliedsverbände für das Wohlergehen des gesamten europäischen Fußballs.



Über PepsiCo



PepsiCo Produkte werden von Verbrauchern eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2016 einen Nettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalette von PepsiCo bietet ein breites Sortiment von Nahrungsmitteln und Getränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen. Für PepsiCo steht Performance with Purpose im Mittelpunkt: es ist unsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmens untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbunden ist. Wir glauben, dass die ständige Verbesserung unserer Produkte, eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutze unseres Planeten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in aller Welt die Grundlagen sind, PepsiCo zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen zu machen, das einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre und die Gesellschaft generiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com.



Die Black Eyed Peas



Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 haben sich die Black Eyed Peas, die sechsmal mit dem Grammy und mehrfach mit Platin ausgezeichnet wurden, mit über 35 Millionen verkauften Alben und mehr als 120 Millionen Single-Verkäufen zu einer der weltweit erfolgreichsten Bands entwickelt. Die Gruppe hat schon mehr als 3 Millionen Tickets für über 300 Konzerte in 30 verschiedenen Ländern verkauft.



Die Black Eyed Peas unterstützen und leiten unterschiedliche gemeinnützige Projekte wie beispielsweise WHEREISTHELOVE, in dessen Rahmen ihr Nummer-Eins-Hit aus dem Jahr 2003 als Aufruf gegen Hass und Gewalt in der Welt neu aufgelegt wurde. Die Erlöse daraus gingen an die i.am.angel Foundation, die Bildungsprogramme und College-Stipendien in den USA finanziert.



