Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



"Thuraya WE" - Connecting Everyone Everywhere



Thuraya Telecommunications Company gab heute die Einführung des portablen WLAN-Hotspots Thuraya WE für Satellit und LTE bekannt, mit dem die wachsende globale Nachfrage nach drahtloser Datenanbindung befriedigt werden soll. Thuraya WE wurde in Zusammenarbeit mit Beam Communications entwickelt und schließt die Lücke zwischen Satelliten- und GSM-Breitbanddiensten. Es ist der erste Dualmodus-Hotspot der Welt, mit dem die Benutzer ungeachtet ihres Standorts mit Freunden und Verwandten in Kontakt bleiben können.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/405132LOGO )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/511960/Thuraya_WE.jpg )



Die Datenstation ermöglicht Verbrauchern einen nahtlosen Übergang von Satelliten- zu terrestrischen LTE-Diensten und umgekehrt, entweder über eine Thuraya SIM-Karte oder eine handelsübliche GSM-SIM-Karte von einem von Thurayas 395 GSM-Roaming-Partnern in aller Welt. So findet jeder Benutzer eine für ihn passende Option.



Thuraya WE wiegt lediglich ein Kilogramm, ist kompakt, leicht und tragbar und bietet Telefon- und Datenanschluss unterwegs. Es verwandelt jeden Ort in einen WLAN-Hotspot und ermöglicht den Anschluss von bis zu 10 Smart Devices in einem Radius von 30 m und mehr.



"Thuraya WE ist ein weiterer Beweis für unser Engagement zur Bereitstellung innovativer Produkte. Es ist das erste LTE-WLAN-Hotspot-Gerät, das einen reibungslosen Wechsel zwischen GSM- und Satelliten-Breitbanddiensten ermöglicht. Thuraya WE wurde für einen einfachen Einsatz konzipiert und ist auf die Anforderungen von Benutzern in einer Reihe verschiedener Bereiche zugeschnitten, denen es einen unterbrechungsfreien Zugang zu Telefon- und Datendiensten über Thurayas Netzwerk bietet, wenn keine terrestrische Versorgung zur Verfügung steht", erklärte Ahmed Al Shamsi, amtierender Chief Executive Officer von Thuraya.



Thuraya WE verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle, auf die über das Internet oder mit einer iOS- und Android-kompatiblen mobilen App zugegriffen werden kann. Diese einfache Schnittstelle ermöglicht den unkomplizierten Zugriff auf die Geräteeinstellungen, die Auswahl von und den Wechsel zwischen Netzwerken, Satellitenortung sowie die Anzeige von Signalstärke, Verbindungsstatus, Akkustand, Systembenachrichtigungen und Berichten zur Datennutzung.



Michael Capocchi, Managing Director von Beam Communications, erklärte: "Wir sind stolz darauf, dass wir dieses Produkt für Thuraya gestalten und herstellen konnten. WE ist ein Pionier-Produkt und bietet als einziges Gerät auf dem Markt einen Hotspot mit Satelliten- und LTE-Fähigkeiten im Dualbetrieb. Es verwandelt jedes Smartphone oder Tablet in ein mobiles Satellitengerät, indem es dem Benutzer ermöglicht, mit Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s auf das Satelliteninternet zuzugreifen, und sorgt dafür, dass die Verbindung auch dann nicht abreißt, wenn ihr GSM-Service nicht zur Verfügung steht.



OTS: Thuraya Telecommunications Company newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116842 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116842.rss2



Pressekontakt: Rim Sadek +97144488863