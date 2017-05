Köln (ots) - "Mit Sportwetten viel Geld verlieren und noch mehr gewinnen", so lautet der Untertitel des neuen Hörbuchs "Sportwetten-Millionär" von Jörg Bochow. Jörg hat seinen Lebensunterhalt über zehn Jahre lang als Profi-Wetter verdient. In diesem Hörbuch schildert er, wie das funktioniert. Und auch, was man beim Wetten unbedingt vermeiden sollte.



Jörg Bochow (44) ist Diplom-Statistiker, hat lange Zeit in Österreich gelebt und beschäftigt sich seit 1998 mit dem Thema Sportwetten. Er hat in seinem Leben mehr als 500.000 Wetten platziert. In seinem Hörbuch gibt er dutzende praktische Tipps, wie man finanziell erfolgreich wetten kann. Und dabei nimmt Jörg kein Blatt vor den Mund. Er zeigt, mit welcher Einstellung und mit welchen Strategien an das Thema Sportwetten herangegangen werden muss, um dauerhaft zu den Gewinnern zu gehören. Und dass der Schuss auch ganz leicht nach hinten losgehen kann.



Das neue Hörbuch ist ab sofort erhältlich unter http://amzn.to/2rH3Jpp bei Audible, Amazon und iTunes.



Produziert wurde der "Sportwetten-Millionär" von Medienprofi Patrick Lynen (u.a. SWR3, Harald-Schmidt-Show). Im TV-Format "Die Runde Ecke" beim WDR konnte Jörg Bochow seine Gedanken und Insider-Kenntnisse zum Thema Sportwetten bereits mit viel Erfolg einem großen Publikum präsentieren.



Machen Sie sich selbst einen Eindruck:



http://bit.ly/2oROiN1 (Presse-Download / nicht zur Veröffentlichung)



http://bit.ly/2pXToYe (Jörg im TV)



Über Jörg Bochow



Jörg ist Diplom-Statistiker und Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes (1992-1997). Er studierte am Lehrstuhl für Finanzierung und Kapitalmarkttheorie der Universität Witten/Herdecke und war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Financial Studies der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, jeweils unter Prof. Dr. Mark Wahrenburg. Ab Februar 2000 war er Geschäftsführender Gesellschafter der blitztrade Gesellschaft für elektronische Märkte und Börsensysteme GmbH sowie der Tipgate Internetwetten GmbH. Ab 2007 entwickelte er Datenverfahren zur Analyse und Bewertung von Sportereignissen sowie cloudbasierte Software für Kitas, Kindergärten und Eltern. Derzeit lebt er in Köln. Weitere Informationen auch unter www.sportwetten-millionaer.com.



