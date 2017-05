Zürich (ots) - Überraschend gaben Clariant und Huntsman ihre

Hochzeit bekannt. In einer Medienmitteilung von Clariant wird der

Schritt euphorisch kommentiert. Es werde zu Synergien kommen, der

neue Konzern werde mehr Wachstum generieren und den Wert für die

Shareholder steigern können. Dies sei "im besten Interesse aller

Stakeholder".



Zu den Stakeholdern gehören auch die Angestellten. Sie sind durch

die Nachricht zuerst einmal verunsichert. Wird es durch die

Synergien, wegen Überschneidungen im Produktportfolio sowie

Kosteneinsparungen zu einem Stellenabbau kommen? Werden Stellen

verlagert werden?



Zuversichtlich stimmt, dass der globale Konzernsitz in der Schweiz

sein wird. Der designierte neue Verwaltungsratspräsident Hariolf

Kottmann hat verlauten lassen, dass er nicht mit einem Stellenabbau

in der Schweiz rechne - die Geschäfte von Clariant und Huntsman seien

komplementär. Auf der anderen Seite weiss man von anderen Fusionen,

dass sie selten ohne einen Stellenabbau von statten gehen. Die

Angestellten Schweiz befürchten zudem, dass die Mitspracherechte der

Angestellten eingeschränkt werden könnten, da der operative Sitz der

neuen Huntsman Clariant in den USA sein wird.



Die Angestellten Schweiz fordern, dass bei der Fusion die

Interessen der Angestellten beider Unternehmen mit einbezogen werden

und dass alle Stellen in der Schweiz erhalten bleiben. Die

Arbeitnehmervertretungen sollen in den Prozess eingebunden werden und

ihre Mitwirkung soll auch für die Zukunft gesichert werden.



Die im Moment verunsicherten Mitarbeitenden sollen rasch Klarheit

über die Strategie des neuen Konzerns und insbesondere ihre Zukunft

im neuen Konzern erhalten. Sie müssen informiert werden, sobald

bekannt ist, ob es an ihrem Arbeitsplatz Änderungen geben wird. Falls

sie zum Beispiel neue Qualifikationen für eine neue Funktion

brauchen, sollen sie entsprechend unterstützt werden. Nur so kann

sichergestellt werden, dass auch die Angestellten von der Fusion

profitieren werden.



Die Angestellten Schweiz sind seit bald 100 Jahren die Stimme der

Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten deren Interessen in

der Politik wie in Unternehmen. Der Verband setzt sich

sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig für gute

Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein - zum

Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Ihren Mitgliedern bieten die

Angestellten Schweiz zudem ein umfassendes, auf persönliche

Bedürfnisse angepasstes Angebot an Weiterbildungen, Beratungen,

Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen

jedes Einzelnen. Weitere Informationen unter www.angestellte.ch



