Die EU-Kommission verkündet, die Defizitverfahren gegen Kroatien und Portugal einzustellen. Damit stehen nur noch vier Länder unter verschärfter Beobachtung. Bald könnten es noch weniger sein.

Die Aufseher der EU-Kommission haben in Zukunft mehr Freizeit. Bei ihrer jährlichen Bewertung der Wirtschaftslage der Mitgliedsstaaten konnte die EU-Kommission erfreuliche Neuigkeiten verkünden: Die Verfahren gegen Portugal und Kroatien wegen überhöhter Defizite werden eingestellt. Damit bleiben nur noch Frankreich, Spanien, Griechenland und Großbritannien unter verschärfter Beobachtung.

In jedem Jahr äußert sich die EU-Kommission aufs Neue zur wirtschaftlichen Lage und der Haushaltspolitik der Mitgliedsstaaten. Dabei erhält jedes Land konkrete Empfehlungen - so soll beispielsweise verhindert werden, dass Staaten zu hohe Haushaltsdefizite entwickeln. Bei Portugal und Kroatien haben diese Empfehlungen offensichtlich genutzt. Beide Länder haben ihr Haushaltsdefizit wieder unter die in der EU erlaubte Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung gebracht, teilte die Brüsseler Behörde am Montag mit. Frankreich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...