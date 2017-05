-------------------------------------------------------------- Katy Perry http://ots.de/3ibN8 --------------------------------------------------------------



Katy Perry kommt nach Deutschland! Bevor am 09. Juni ihr neues Album "Witness" (dt. Zeuge) weltweit veröffentlicht wird, lädt die US-Sängerin zum exklusiven Album-Listening in Berlin. Am 29. Mai sind Fans und Medienpartner als Zeugen geladen und können vor Erscheinen ihres fünften Studioalbums die Songs anhören. Katy Perry ist persönlich anwesend!



Das Album "Witness" kann ab sofort vorbestellt werden. Dann gibt es auch den neuen Albumtrack "Swish Swish" ft. Nicki Minaj direkt als Download. Mit der Single "Chained To The Rhythm" feat. Skip Marley, die hierzulande Platz 1 der Airplaycharts und Goldstatus erreichte, und jetzt "Bon Appétit" feat. Migos gibt es bereits den ersten Vorgeschmack.



Das sensationelle Video zu "Bon Appétit" sorgte direkt für Aufsehen: Darin bittet Katy Perry zu Tisch als liebevoll zubereitete Hauptspeise! Für diese Leckerei gab es direkt eine persönliche Bestmarke: Über 14,2 Millionen Mal wurde "Bon Appétit" innerhalb 24 Stunden angesehen und ist damit Katy Perrys erfolgreichstes Videodebüt aller Zeiten! So unterschiedlich die beiden vorab veröffentlichen Pop-Hymnen sind, so vielfältig wird das fünfte Studioalbum "Witness": Es geht um "Selbstreflektion und die Veränderungen in ihrem Leben und in der Welt um sie herum. Die Songs sollen das Publikum herausfordern und inspirieren." Zu den Produzenten gehören u. Max Martin und Sia Furler.



Vier Jahre nach ihrem letzten Album "PRISM" gibt es nun endlich ein neues Werk der Sängerin und Songwriterin. "PRISM" stürmte weltweit die Charts, die Hitsingles wie "Roar" und "Dark Horse" (über 1 Milliarde Aufrufe bei VEVO) sorgten für Rekorde. Katy Perry ging auf Welttournee, spielte 151 Konzerte auf 5 Kontinenten vor insgesamt 2 Millionen Fans. Das Album verkaufte sich weltweit über 12,5 Millionen Mal und stieg in 100 Ländern auf Platz 1 der iTunes-Charts ein. Insgesamt hat Katy Perry seit ihrem Debüt im Jahre 2008 weltweit über 40 Millionen Alben und über 125 Millionen Singles verkauft. Auf Twitter hat sie die meisten Follower und gehört zu den erfolgreichsten Solokünstlerinnen unserer Zeit.



"Witness" erscheint am 09. Juni 2017



KATY PERRY in Berlin 29.05.2017 Exklusives Album-Listening



++ Die Tickets kann man nicht kaufen, sondern nur gewinnen u.a. bei 104.6 RTL, 89.0 RTL, 93.6 JAM FM, RTL Deutschlands Hitradio, Radio Brocken, Hitradio RTL, Radio Gong Würzburg und auf Stationen von ENERGY. ++



Den Audio-Clip zu "Swish Swish" feat. Nicki Minaj gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=Z18eMqK9BMM



Das Video zu "Chained To The Rhythm" gibt es hier zu sehen: http://www.universal-music.de/katy-perry/videos/detail/video:428101



