Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aurubis von 53 auf 61 Euro angehoben, die Einstufung für die Aktie der Kupferhütte aber auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal sei erwartungsgemäß stark ausgefallen, schrieb Analystin Katja Filzek in einer Studie vom Montag. Sie passte ihre Prognose für den operativen Gewinn in diesem Jahr leicht nach oben an. Danach sei das Gewinnwachstum-Potenzial aber geringer. Zudem werde Aurubis bereits am oberen Ende der historischen Bewertung gehandelt./ajx/tav

ISIN: DE0006766504