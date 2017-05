Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Enel von 4,20 auf 4,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Versorgers in Lateinamerika sowie die Kosteneffizienz glichen die Schwäche in anderen Bereichen aus, schrieb Analystin Virginia Sanz De Madrid in einer Studie vom Montag./ajx/tav

ISIN: IT0003128367