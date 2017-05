Liebe Trader,

Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten gegen Ende letzten Jahres löste die Boeing- Aktie kurz darauf ihre mehrmonatige Konsolidierungsphase mit einem dynamischen Kursanstieg über die Marke von grob 138,66 US-Dollar auf und stieg binnen weniger Wochen auf ein erstes großes Verlaufshoch von 185,71 US-Dollar an. Nach einer kleinen zwischengeschalteten Abgabenphase folgte vor zwei Wochen schließlich ein weiteres Rekordhoch bei 187,21 US-Dollar, was jedoch auf eine kleine Abschwächung der Dynamik hindeutet. Da der aktuelle US-Präsident mit Saudi-Arabien ein 100 Milliarden schweres Rüstungsabkommen geschlossen hat, könnte dies jetzt der gesamten Branche zu Gute kommen und die Boeing-Aktie als eine der größten Rüstungsfirmen in den USA einen weiteren Kursschub verleihen. Dabei steht die Marke von rund 200,00 US-Dollar auf dem Plan der Aktionäre.

Der deutliche Turnaround im Freitagshandel zurück über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis lässt auf eine Wiederkehr der Bullen schließen und kann kurzfristig für ein Long-Investment zumindest bis zu den Jahreshoch bei 187,21 US-Dollar herangezogen werden. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau eröffnet weiteres Long-Potential bis zur Marke von rund 200,00 US-Dollar und dürfte bei entsprechender Aufwärtsdynamik auch recht schnell abgearbeitet werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich zunächst nicht höher als die jüngsten Zwischentiefs von 173,75 US-Dollar aufhalten, darunter droht nämlich ein größerer Rücksetzer zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis bei aktuell 162,05 Euro und ggf. die Jahreshochs aus 2015 bei 158,83 US-Dollar.

Einstieg per Market-Buy-Order: 180,76 US-Dollar

Kursziel: 187,21 / 200,00 US-Dollar

Stopp: < 173,75 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 7,01 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Boeing Comp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 180,76 US-Dollar; 13:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

