Der spanische Wert Repsol ist charttechnisch ist einwandfreier Verfassung, ein massives Kaufsignal steht kurz bevor, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Auch darüber hinaus ist das Papier zum Schnäppchenpreis durchaus attraktiv. Was Anleger darüber wissen sollten, erläutert der Experte im Interview. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um den Ölpreis der Sorte Brent sowie Royal Dutch Shell und Gazprom. Das Interview finden Sie HIER.