Frankfurt (ots) - Eine neue Studie der Jobsuchmaschine Adzuna zeigt, welche Eigenschaften Namen von Topverdienern gemeinsam haben und wie diese sich von Männern zu Frauen unterscheiden. Die Gewinner im Gehaltsranking heißen "Dirk" oder "Sabine" und können insbesondere durch eine einfache Aussprache punkten. Doppelnamen sowie komplizierte Namen sind eher von Nachteil und schaffen es dabei nicht ins Ranking.



Für die Studie wurde eine Stichprobe von 5.541 aktuellen Lebensläufen mit einem überdurschnittlich hohem Jahresgehalt über 50.000 Euro untersucht. Die Daten stammen von Adzuna's Lebenslauflaufanalyse https://try.adzuna.de/value-my-cv/, welche über 50.000 Lebensläufe erfasst und den eigenen Marktwert auf dem Arbeitsmarkt ermittelt.



Eine Untersuchung der Silbenanzahl aller Namen hat dabei ergeben, dass Vornamen mit nur einer Silbe ein höheres Gehalt aufzuweisen scheinen, als Vornamen mit mehreren Silben. Laut diesem Ergebnis verdienen Personen mit zwei Silben 8% weniger, Personen mit drei Silben satte 18% weniger als Personen mit einsilbigen Vornamen. Dies entspricht einer Gehaltseinbuße von bis zu 13.315,69 Euro pro Jahr.



Ein ähnlicher Zusammenhang wurde bereits von der Kölner Namensagentur Endmark festgestellt, die Vornamen auf ihre Karrieretauglichkeit untersuchte. Laut Endmark seien kurze, einfache Namen von Vorteil da einprägsamer, wodurch sie bei Personalern leichter im Gedächtnis blieben. Am schlechtesten bewertet wurden Doppelnamen, da sie mit einem Mangel von Willenstärke seitens der Familie assoziiert würden.



Der "Name Pronounciation Effect", ein amerikanischer Fachaufsatz des Journal of Experimental Psychology geht noch einen Schritt weiter, indem Personen mit einfach auszusprechenden Namen generell positiver bewertet wurden als Personen mit schwer auszusprechenden Namen, was unbewusst auf eine schwierigere Persönlichkeit schließen lässt.



Das Ranking - Weibliche vs. männliche Vornamen



"Dirk" ist mit einem durschnittlichem Jahresgehalt von 120.200,31 Euro der lukrativste Vorname für Männer. Kurz und prägnant, toppt dieser alle anderen männlichen Vornamen im Ranking. Ebenfalls in den Top 10 enthalten sind weitere einsilbige Vornamen wie Klaus, Hans oder Ralf, jedoch auch Namen mit zwei Silben wie Jürgen oder Harald. Auffällig ist, dass es gängige männliche Vornamen wie Michael oder Alexander mit über drei Silben nicht in die Top 10 schaffen.



Bei den Frauen schneidet "Sabine" mit 83.638,06 Euro Jahresgehalt am besten ab. Gefolgt von weiteren dreisilbigen Vornamen wie Susanne und Claudia zeigt dies, dass bei weiblichen Vornamen nicht der gleiche Zusammenhang mit der Silbenanzahl festgestellt wurde. Die Top 10 der Frauen folgen jedoch ebenso dem Prinzip der leichten Verständlichkeit - ohne Doppelnamen oder jegliche Sonderzeichen.



Auffällig ist, dass die weibliche Topverdienerin "Sabine" im Gesamtranking erst auf Platz 23 auftaucht und ganze 36.000 Euro hinter dem männlichen Topverdiener "Dirk" liegt - Ein Betrag, für den man sich eine Mercedes C Klasse leisten könnte. Insgesamt liegt das Durchschnittsgehalt der Top 10 männlichen Namen bei 104.369,34 Euro, knapp 50% über dem Durchschnittsgehalt der Frauen von 69.938,77 Euro.



Inja Schneider, Country Managerin Germany & Austria bei Adzuna kommentiert: "Unsere Untersuchung soll einen neuen Blickwinkel auf das Thema Gehalt sowie potenzielle Einflussfaktoren geben. Das Gesamtranking zeigt jedoch auch geschlechtsspezifische Verdienstunterschiede deutlicher denn je." Sie fügt hinzu: "Mit unseren Studien zielen wir darauf ab, mehr Transparenz für das Tabuthema Gehalt zu schaffen, damit weibliche sowie auch männliche Arbeitnehmer profitieren können."



Datentabellen:



Silbenanzahl & Durchschnittsgehalt: 1 Silbe: EUR 86,345.97 2 Silben: EUR 79,752.53 3 Silben: EUR 73,030.28



Top 10 - Männer Name & Durchschnittsgehalt: 1. Dirk: EUR 120,200.31 2. Rainer: EUR 112,152.64 3. Jürgen: EUR 110,087.80 4. Harald: EUR 109,189.55 5. Peter: EUR 108,529.59 6. Klaus: EUR 100,273.52 7. Hans: EUR 96,338.66 8. Thomas: EUR 95,854.83 9. René: EUR 95,566.03 10. Ralf: EUR 95,500.46



Top 10 - Frauen Name & Durchschnittsgehalt: 1. Sabine: EUR 83,638.06 2. Susanne EUR 82,689.65 3. Claudia EUR 78,934.43 4. Andrea EUR 78,009.12 5. Tanja EUR 74,290.90 6. Sandra EUR 64,989.75 7. Anna EUR 62,682.49 8. Martina EUR 59,605.36 9. Nina EUR 57,789.02 10. Maria EUR 56,758.88



Über Adzuna



Adzuna ist eine Jobsuchmaschine mit 11 Millionen Nutzern weltweit, dessen Mission ist, die Jobsuche intelligenter zu gestalten. Im Unterschied zu herkömmlichen Stellenportalen bietet Adzuna Nutzern die Möglichkeit, mit nur einer Suchanfrage auf tausende aktuelle Stellenangebote verschiedenster Quellen zurückzugreifen anstatt mühselig einzelne Webseiten zu besuchen. Allein in Deutschland werden über 800.000 Stellen erfasst, in Österreich über 45.000. Adzuna ist ein Angebot von Adhunter Ltd., einem britischen Internetunternehmen, das durch zahlenorientierte, innovative Analysetools eine intelligentere Jobsuche gestalten will.



OTS: Adhunter Ltd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119490 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119490.rss2



Pressekontakt: Inja Schneider Country Manager Germany & Austria +4969222246342 inja@adzuna.com