BERLIN (dpa-AFX) - Mit dem Fairtrade-Siegel sind im vorigen Jahr deutlich mehr Produkte verkauft worden. Verbraucher in Deutschland gaben für diese Waren 2016 insgesamt 1,16 Milliarden Euro aus, ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Bei Kaffee gab es ein Absatzplus von 25 Prozent, wie der Verein Transfair am Montag in Berlin mitteilte. Bei Bananen betrug die Steigerung 7 Prozent. Produkte mit dem Fairtrade-Siegel stehen für gut 80 Prozent des Gesamtumsatzes mit fair gehandelten Produkten.

Der Begriff "fairer Handel" ist nicht gesetzlich geschützt. Die Produkte sind mit Siegeln gekennzeichnet, zum Beispiel "Fairtrade". Diese garantieren, dass bei der Herstellung soziale Mindeststandards eingehalten werden. Der Verbund Fairtrade International unterstützt benachteiligte Produzentengruppen in 75 Entwicklungsländern./brd/DP/stb

