Frankfurt - Gold beginnt die neue Handelswoche weitgehend unverändert bei rund 1.255 USD je Feinunze bzw. 1.120 EUR je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.Silber koste knapp 17 USD je Feinunze.Wie die CFTC-Statistik zur Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer zeige, habe sich diese Anlegergruppe bei Gold und Silber zuletzt weiter stark zurückgezogen. Im Falle von Gold seien die Netto-Long-Positionen in der Woche zum 16. Mai um 31% auf 65,9 Tsd. Kontrakte abgebaut. Dies sei der dritte Wochenrückgang in Folge gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...