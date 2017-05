Der westaustralische Goldproduzent Blackham Resources (ASX: BLK; Frankfurt: NZ3; WKN: A0KFUC) hat deutliche Fortschritte erzielt auf dem Weg, sein Wiluna-Gold-Projekt umfangreich auszubauen. Nachdem das Unternehmen bereits Anfang Mai bekannt gegeben hatte, die Produktionskapazität seines Gold-Projekts auf 200.000 Unzen erweitern zu wollen, lassen aktuelle Bohrergebnisse aufhorchen und auf eine noch deutlichere Ausweitung der Produktion schließen. Bei Bohrungen, die zwischen Januar und April stattgefunden haben, sind zwischen den bekannten Goldadern im Osten und Westen nun neue Vorkommen entdeckt worden, die das Potenzial einer rentablen Förderung nahelegen. Die nun entdeckten Vorkommen sollen in eine Machbarkeitsstudie einfließen, die bis Dezember abgeschlossen werden soll. Gesamtkapazität soll mehr als verdoppelt werden Die neu entdeckten Vorkommen lassen darauf schließen, dass die geplanten Ost-West-Vorstudien-Pits deutlich in Richtung Norden verlängert werden könnten. Am Ende dieses Prozesses könnte gar eine Verbindung von...

Den vollständigen Artikel lesen ...