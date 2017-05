Am Montag kann die Freenet Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung weiter ausbauen. Gestartet Mitte 2016 bei 22,20 Euro, ging es für den TecDAX-Konzern in diversen Schritten auf mittlerweile 31,84 Euro nach oben. Am Nachmittag liegt die Freenet Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...