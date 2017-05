US-Präsident Trump zu Besuch in Israel und Palästina eingetroffenWashington/Jerusalem - US-Präsident Donald Trump ist am Montag zu seinem ersten Besuch in Israel und Palästina eingetroffen. Am Flughafen in Tel Aviv wurde er von Israels Staatspräsident Reuven Rivlin und Regierungschef Benjamin Netanyahu begrüßt. Trump sagte, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...