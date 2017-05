STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax zu Wochenbeginn flügellahm

Milliardenfusion in der Chemiebranche

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Nach den Kursturbulenzen der vergangenen Tage lehnen sich Anleger erst einmal zurück. Der Dax startet kaum verändert und rutscht dann aber sogar unter 12.600 Punkte ab.

Eine Herabstufung lastet auf den Aktien von Siemens. Analysten von Kepler Cheuvreux haben die Siemens-Aktien auf "hold" von "buy" heruntergestuft.

Der Einzug in die lukrative Champions League gibt Borussia Dortmund Auftrieb. Die Aktien steigen um knapp zwei Prozent und liegen an der Spitze im SDax.

Die Ölpreise weiten ihre Gewinne aus. Brent zieht um ein Prozent auf 54,17 Dollar je Barrel an und kostet so viel zuletzt vor fünf Wochen. WTI verteuert sich um 1,1 Prozent auf 50,89 Dollar.

In Brüssel beraten die Euro-Finanzminister über die Freigabe weiterer Finanzmittel für Griechenland. Außenminister Sigmar Gabriel hat Schuldenerleichterungen für das Land gefordert.

Der Schweizer Chemiekonzern Clariant will mit dem US-Wettbewerber Huntsman fusionieren. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein Unternehmen mit einem Umsatz von rund 13,2 Milliarden Dollar. An der neuen Gesellschaft sollen die Clariant-Aktionäre 52 Prozent halten, die Huntsman-Eigner den Rest. Die Familienaktionäre von Clariant und Huntsman unterstützten die Fusion. Die beiden Firmen seien zuversichtlich, dass die Behörden grünes Licht für die Transaktion geben und der Zusammenschluss bis zum Ende des Jahres in trockenen Tüchern sei.

Vorwurf Insiderhandel - Ermittlungen gegen CEO Deutsche Börse eingestellt?

Einem Zeitungsbericht zufolge laufen Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt über eine Einstellung der Ermittlungen gegen Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Insiderhandels ermittelt. Zugleich könne der Konzern eine Geldbuße zahlen, weil er die geplante Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) zu spät bekanntgab, berichtete das "Handelsblatt" (Montagausgabe) unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. Das Gesetz sehe dafür eine Strafe von bis zu zehn Millionen Euro vor. Bis zu einer Einigung könnten laut der Zeitung aber noch viele Wochen vergehen.

Börse Stuttgart TV

Heute wollen wir mal ein wenig über den Tellerrand blicken - wenngleich nicht allzu weit. Insofern schauen wir uns heute die Aktienmärkte in der Schweiz und Österreich etwas genauer an. Gründe hierfür gibt es genug. Weshalb, erläutert Norbert Paul bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=14114

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index pendelt auch heute mit deutlichen Ausschlägen um die neutrale Null-Linie. Derivate-Anlegern fällt es derzeit nicht leicht, sich festzulegen.

Trends im Handel

Analystenlob lässt heute die Aktien der Versorger E.on und RWE klettern. RWE sind mit einem Plus von knapp zwei Prozent Dax Spitzenreiter. Derivate-Anleger an der Börse Stuttgart setzen auf weitere Kurssteigerung und kaufen überwiegend Calls auf RWE.

Ein ähnliches Szenario, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen sehen Händler heute bei Siemens. Hier hatten Kepler die Kaufempfehlung gestrichen und sehen nur noch eine Halteposition. An der Börse Stuttgart sind Puts auf Siemens überwiegend gesucht.

