Frankfurt - Die Preise für Weizen, Mais und Sojabohnen erholten sich am Freitag und liegen auch am Morgen leicht im Plus, so die Analysten der Commerzbank.Die Vorhersage kühler und übermäßig nasser Witterung im Mittleren Westen der USA habe für Preisauftrieb gesorgt. Dazu gekommen sei ein nochmals etwas schwächer notierender US-Dollar und eine Erholung des Brasilianischen Real nach dessen Absturz am Vortag. In einigen Gegenden scheine eine nochmalige Aussaat notwendig, für die aber die Zeit langsam knapp werde, wenn die Ertragsrisiken nicht deutlich steigen sollten. Bei Sojabohnen könnte sich der Abschluss der Aussaat durch die Nässe verzögern, und bei Weizen drohen Qualitätseinbußen.

