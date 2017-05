Holmes Investment Properties PLC unterzeichnet Vorvertrag mit einem großen Trampolinbetreiber

DGAP-News: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Vertrag Holmes Investment Properties PLC unterzeichnet Vorvertrag mit einem großen Trampolinbetreiber 22.05.2017 / 15:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Holmes Investment Properties PLC unterzeichnet Vorvertrag mit einem großen Trampolinbetreiber

Holmes Investment Properties Plc (HIP) hat eine Vereinbarung mit einem zweiten Sport- und Freizeitpartner getroffen, für den HIP Liegenschaften erwerben wird, um dort für ihn Sport- und Freizeitzentren zu errichten.

HIP ist eine Immobilieninvestmentgesellschaft, die derzeit besonders auf dem Sport-, Freizeit- und Unterhaltungsmarkt aktiv ist, um vom anhaltenden starken Wachstum in diesem Sektor zu profitieren. Nach Untersuchungen gibt es derzeit 6.435 Freizeitzentren im Vereinigten Königreich (Quelle: dbleisure) und jedes Jahr werden weitere 150 Zentren geöffnet, was HIP und seinen Partnern reichlich Wachstumsmöglichkeiten bietet.

Beim neuen Partner handelt es sich um einen etablierten Trampolinbetreiber mit ehrgeizigen Wachstumsplänen für die kommenden Jahre. Der Vorvertrag betrifft eine nicht-ausschließliche Vereinbarung, geeignete Liegenschaften in Teilen des Vereinigten Königreichs zu finden, in denen der Betreiber derzeit nicht über Standorte verfügt. HIP wird Standorte bereitstellen, die die Errichtung eines großen, hochwertigen Zentrums mit Trampolinen und mit umfassenden Parkmöglichkeiten erlauben. Der Betreiber wird die gewählten Standorte langfristig mieten. Nachdem die Baugenehmigung erhalten wurde, wird Holmes Investment Properties dann jeden Standort finanzieren und den Rohbau übernehmen, bevor der Standort zur Ausrüstung und Eröffnung an unseren Partner übergeben wird.

Martin Helme, CEO von Holmes Investment Properties, fügte hinzu: "Wir sind ständig auf der Suche nach Liegenschaften, um dort Sport- und Freizeitzentren zu errichten. Unser neuer Partner hat einem Vorvertrag zugestimmt, der es uns erlauben wird, Liegenschaften für ihn auf nicht-ausschließlicher Basis zu beschaffen. Der zweite Partner im Sport- und Freizeitsektor wird die Möglichkeiten für HIP erweitern, mehr Standorte in diesem Wachstumsmarkt zu vermieten. Das sind sehr gute Nachrichten für uns."

Kontakt:

Martin Helme, Chief Executive Officer +44 (0)7779 601541 oder +44 (0)203 709 7120 Martin@hip-prop.co.uk

Murray Harkin, The Lyndon Agency +44 (0)77852 54639 Murray@thelyndonagency.com

Anmerkungen:

22.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Holmes Investment Properties PLC

53 Davies Street W1K 5JH London Großbritannien Telefon: + 44 203 709 7120 E-Mail: david@hip-prop.co.uk Internet: www.hip-prop.co.uk ISIN: GB00B61DTR94 WKN: A1H654 Börsen: Freiverkehr in Berlin

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

576113 22.05.2017

ISIN GB00B61DTR94

AXC0170 2017-05-22/15:15