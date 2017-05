Der jüngste Rücksetzer bei Koenig & Bauer ist für Michael Schröder, Redakteur und Nebenwert-Experte beim Börsenmagazin DER AKTIONÄR nichts weiter als eine optimale Einstiegsgelegenheit. Der Trend ist intakt und in den Augen des Experten gibt es absehbar nichts daran zu rütteln. Was Schröder so optimistisch stimmt, verrät er im Video! Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um GFT Technologies, QSC, Technotrans und MBB. Das Interview finden Sie HIER.