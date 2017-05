Nach den jüngsten Kursverlusten kann der DAX wieder leicht zulegen. Aber wie optimistisch sind die Derivate-Anleger? Geht die Börsenparty bald in die nächste Runde? Und positionieren sich die Anleger schon vor der Opec-Sitzung am Donnerstag? Antworten und Einschätzungen von Derivate-Experte Kemal Bagci, BNP Paribas, in einer neuen Ausgabe von "Thema der Woche".