Lieber Leser,

das spekulative Sentiment an den Terminbörsen bleibt per letzte Woche Dienstag für den Silberpreis größtenteils pessimistisch aufgestellt. Es wurde eine Reduzierung der Nettolong-Positionierung verzeichnet, die vierte in Folge. Allerdings haben die optimistischen Long-Spekulanten wieder leicht an Boden gewonnen. Schauen wir in die Brutto-Positionen.

Short-Sentiment steigt

In der Woche zuvor verringerte sich die Nettolong-Positionierung um knapp 17.700 Kontrakte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...