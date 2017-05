Donald Trump und seine Russland-Affäre setzten die US-Märkte letzte Woche etwas unter Druck. Ohnehin sind sich einige Analysten mittlerweile sicher, dass Trump die Märkte in der näheren Zukunft nicht mehr positiv beeinflussen wird. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR kommt auf einen Analysten hier im Detail zu sprechen. Zudem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.