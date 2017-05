Liebe Leser,

und weiterhin befindet sich der Kurs der E.ON-Aktie innerhalb eines recht engen Korridors von ca. 7,00 Euro bis ca. 7,75 Euro. Die jüngsten Quartalszahlen hatten keinen "Break" nach oben auslösen können. Was gibt es sonst an Neuigkeiten vom Unternehmen? Dies: E.ON hat mehrere neue Anleihen platziert und konnte damit einen Milliardenbetrag einsammeln, so die Börse Stuttgart. Demnach wurden von E.ON mehrere Anleihen emittiert, mit unterschiedlichen Laufzeiten. So gab es Anleihen ...

